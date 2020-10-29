﻿被裁空姐願轉職機場保安 顧問籲失業者減薪搵工

國泰航空大裁員後，引起巨大震盪，衝擊勞動市場，應屆大學畢業生搵工難。有慈善機構推出青年就業及資助計劃，提供逾六百全職或短期工作空缺；勞工處昨天起一連兩日舉行大型招聘會，預計提供逾二千五百個職位空缺，有被裁國泰前空姐到場應徵，坦言「已經無咩要求」，願轉職做保安；亦有失業人士搵工願意減薪三成。有人力資源顧問對本報說，疫情下人浮於事，若失業人士想重投市場，須「馬死落地行」，接受減薪一至兩成。



勞工處昨天起一連兩天在灣仔修頓室內場館舉行招聘會，提供超過二千五百個職位空缺，包括飲食、物業管理及零售等行業，招聘會每日分別有二十三間機構即場招聘，職位包括店務員、文員、侍應、廚師、收銀員及包裝員等，大部份月薪介乎一點一萬至一點九萬元。



剛經歷大裁員的國泰前空姐胡小姐到場碰運氣，她說有留意機場保安會否請人，又指原本從事航空業，可選擇的工作有限，「有工返已經無話有乜要求。」之前擔任地勤的何先生則說，正修讀物管課程，打算轉行，留在「不死行業」中發展。亦有失業人士揚言，以前收入約兩萬元，即使薪金下調三成，亦較難揾工，現在只希望「有工返有收入」。



社福機構助畢業生搵工



聖雅各福群會亦作出青年就業及資助計劃，由渣打銀行半額資助中小企，向應屆畢業生提供超過六百個全職或短期工作空缺，並以流動應用程式進行職業配對，一百間參與計劃的中小企，於半年內可獲最高三萬元薪金資助。



資深人力資源顧問周綺萍對本報說，各行業經營艱難，員工不是放無薪假，就是被凍薪。她掌握的市場資料顯示，目前僅有資訊科技、醫療及藥業等行業仍增聘人手；反之，與旅遊相關的個人消費、零售及餐飲均正面臨裁員壓力。她估計，市道不佳，打工仔如被裁減，須接受減薪一兩成，才可重返人力市場。



調查：港加人工六年來最低



此外，浸會大學、華南理工大學聯同人才管理協會，由七至九月收集超過二百五十間港澳及廣東省八個城市公司的數據，發現過去一年，十個城市僱員平均加薪百分之零點九至六點八，其中香港介乎百分之一點七至一點八，將是六年來最低，廣東省就有百分之五點二至五點六，比去年好。該調查亦提及，兩地的薪酬水平仍有距離，如大學生在香港從事會計，入職薪酬有一萬五千多港元，但在廣東省，每月只賺取不足五千元人民幣。周綺萍補充，內地疫情受控，經濟正恢復，帶動人才招聘，當中以資訊科技、人工智能較香港更具優勢。