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﻿促勞資三方會談　國泰工會不排除聯合行動

2020-10-29 列印
■國泰空中服務員工會代表昨天就國泰裁員及新簽訂合約作出回應。
■國泰日前裁減八千五百個職位，仍在職員工須重新簽約。資料圖片
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　　逃過裁員一劫的國泰員工，昨晚是簽署新合約的首個限期。國泰空中服務員工會昨早與勞工處會面，引述勞工處表示會盡快安排勞資雙方連同政府代表，舉行三方會談，並透露不排除聯合代表國泰機師的香港航空機組人員協會，發起行動。

　　留任的國泰員工若在昨晚前簽署新合約，明年一至三月，每月將會獲得三千至七千元不等的特別津貼；若今日起至十一月四日晚才確認新合約，則得不到津貼，屆滿期後仍不簽約，則會被解僱。

　　國泰空中服務員工會主席王思敏表示，相信目前有過千人簽約，但部份人感後悔，希望撤回，並指理解同事的難處，呼籲同事勿因簽約而被分化，強調要團結起來，爭取其他福利。工會內務副主席孫德妍就批評，公司利用過渡性補貼利誘員工簽下影響一生的決定，擔心開壞先例，其他公司會仿效解僱，削減員工福利。
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