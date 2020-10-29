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﻿美股中段跌692點

2020-10-29 列印
　　美國周三股市大幅下挫，杜指中段報二六七六七點，跌六百九十二點；納指則報一一一一五點，跌三百一十五點。滙控美國預託證券價格見三十二點○九港元，跌零點五六港元；騰訊則見五百八十七點九四港元，跌十三點○六港元。紐約期金報每盎司一千八百七十八點三美元，跌三十三點六美元；紐約期油則報每桶三十七點四美元，跌二點一七美元。
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