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樂民新村住客初步確診 防護中心今派樣本瓶

2020-10-29 列印
　　本港昨日新增兩宗新冠肺炎輸入個案，連續第三天沒有本地個案，但房協昨晚表示，土瓜灣樂民新村接獲衞生防護中心通知，H座樂智樓一名住客初步確診，辦事處已安排大廈內公眾地方清潔消毒，中心預計今日會派人向居民派樣本瓶。

　　就政府放寬食肆每枱人數上限至六人，但維持四人「限聚令」，食衞局局長陳肇始不同意未有同時放寬「限聚令」是邏輯不一致，強調執法時會講道理。

　　政府專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，兩者人數限制應該一致，以免市民混亂。他指專家與政府開會時只會談及原則，由官員落實細節。許又稱，由於室內空氣較不流通，六人在餐廳不戴口罩進食，較四人戴口罩在門外輪候的風險高。

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