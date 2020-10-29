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歐洲疫情嚴峻　法單日三萬五人染疫

2020-10-29 列印
　　全球有逾四千四百萬人感染新冠肺炎，近一百二十萬人不治。歐洲疫情嚴峻，法國單日再多約三萬五千人染疫，英國新增近二萬三千宗病例，德國亦新增破紀錄近一萬五千宗。歐盟已經向三間藥廠預購逾十億劑新冠病毒疫苗，但歐盟內部認為藥廠亦未必生產到足夠劑量，擔心至明年底，不足夠應付歐盟四億五千萬人口的需求。

　　英國藥廠阿斯利康公佈，他們與牛津大學合作研發的疫苗，成功令年輕成人及老人的身體產生免疫反應，而老人接種疫苗後的負面反應亦較少。另外，法國藥廠賽諾菲與英國藥廠葛蘭素史克宣佈參與由世衞主導的國際疫苗保障機制，計劃提供二億劑疫苗。兩間藥廠合作研發的新冠肺炎疫苗，預計明年申請批准使用。

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