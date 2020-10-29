受害人拍示威者大頭照被誤認警察 私了市民三男女重囚15及48月

去年十月多區爆發反《禁蒙面法》示威，兩名男子在旺角拍攝示威者「大頭照」及清路障時，被誤認為警察，遭到大批示威者「私了」。兩男一女早前承認傷人，分別判十五個月及四十八個月監禁，法官形容他們所犯的罪行醜陋，但可幸的是兩名受害人已痊瘉。



郭啟安法官判刑時指，案發時香港正處於複雜的政治局面，隨着暴力升級及失控，法庭有責任維護法律同公義。雖然首被告羅偉華在求情階段強調，羅因看到事主X手持磚頭，相信X會用磚頭傷人才犯案，惟無論案情撮要、閉路電視片段均沒有拍到X以磚傷人，退一步來說，就算X事實上打算施襲，羅亦無任何報復性的基礎。作為主要施襲者的羅，雖導致兩名受害人身體受傷害，但他們的傷勢並非最嚴重，亦已痊瘉，沒有留下後遺症，加上羅所使用的武器非刀劍槍械，以四年九個月監禁作為兩項蓄意使人身體受嚴重傷害罪的量刑起點，認罪及賠償獲扣減部份刑期，終判囚四十八個月。



至於同案其餘兩人，郭官形容罪行醜陋、不能被容忍，雖然兩人僅推跌及絆倒事主，參與程度較低，但不改他們共同襲擊街上無辜人士的事實，判即時監禁十五個月。



三名被告依次為無業漢羅偉華（五十七歲）、售貨員黃綺婷（二十三歲）、埃及藉地盤工人Soliman Ahmed Fawzi Elsayed（三十六歲）。羅承認兩項蓄意使人身體受嚴重傷害罪，指他於於去年十月五日及六日，在旺角彌敦道與亞皆老街一帶，非法及惡意傷害男子X及男子Y。黃及Soliman則承認一項傷人罪，指兩人於去年十月五日，在同一地點傷害男子X。



