案情指，十八歲女被告方美婷今年五月十日經深圳灣口岸回港，報稱在沙田好運中心一單位接受十四日強制檢疫。被告於五月十八日報警，承認因誤墮電話騙局，曾於五月十五日和十六日兩度外出匯款「以協助調查刑事案」。在事件中她共損失逾七萬四千元人民幣。
女生隔離期間墮電騙局 外出匯款違檢疫令
案情指，十八歲女被告方美婷今年五月十日經深圳灣口岸回港，報稱在沙田好運中心一單位接受十四日強制檢疫。被告於五月十八日報警，承認因誤墮電話騙局，曾於五月十五日和十六日兩度外出匯款「以協助調查刑事案」。在事件中她共損失逾七萬四千元人民幣。
旅業難捱 新華全體員工停薪留職
國際旅遊業停擺，國泰航空大裁員後，有本地旅行社捱不住，開始削減成本。新華旅遊向員工發通告，要求由十二月起全體停薪留職，約三百名員工受影響。 新華旅遊本周二向全體員工發通告，指近一年零收入，公司陷入困境...
2020-10-29
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孟晚舟引渡案續聆訊 辯方冀證明拘捕濫用程序
中美科技戰爭持續，其中被戰火波及的中國科企華為，其副董事長兼首席財務官孟晚舟(見圖)的引渡案，周二進入本輪第二天聆訊。外電報導焦點仍是加拿大與美國當局在拘捕行動中是否濫用程序。而首位出庭的證人加拿大皇家騎警警官耶普（Winston Yep）受到孟晚舟辯護律師的「猛攻」。 律師就拘捕行動中多個程序問題質疑耶普，耶普回應，他們沒有計劃在機上拘捕孟晚舟，又稱邊防人員有其對孟晚舟入境狀況的關注，警方認為應先讓邊防人員完成程序，才展開拘捕。行動前一晚簽署的宣誓書內容錯誤的描述，耶普就指自己當時確實未有想起矛盾之處。而當局在拘捕孟晚舟時與美方的密切溝通問題，加方就否認並提交宣誓書作證明...
2020-10-29
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嚴守防疫措施 每日僅接待675人 「天空之城」馬丘比丘下月重開
秘魯舉世聞名的歷史古蹟馬丘比丘，因疫情影響關閉了七個月後，終於下月一日重開。外電指，有關工作人員正忙於進行最後準備，而此次是馬丘比丘作旅遊景點以來，第二次關閉。 據報道引述馬丘比丘考古公園園長巴斯坦特指，重新開放後，也要實施各種限制，只能接待最高容納量的三成遊人入內，藉以遵守政府衞生部門所發出的防疫指引。目前工作人員正忙於修補道路、路牌和標誌。 馬丘比丘是十五世紀興建的石造建築，獲聯合國教科文組織列為世界遺產。為了保護古蹟，當局限制每日入場人數為二千二百四十四人，不過重開後會進一步縮減至六百七十五人。 報道更指，有「天空之城」之稱的馬丘比丘，對上一次關閉是二〇一〇年，當時受...
2020-10-29
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雅居樂家族奪大埔住宅地
於上周五截標的大埔滘段住宅地皮，昨日公佈招標結果，由熙譽發展以4.51億，力壓其餘7間財團奪地，以可建樓面約100721方呎計，每方呎樓面地價4478元，稍低於市場估值，該公司董事為陳思遠，為雅居樂陳...
2020-10-29
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憂疲弱經濟恐再受創 歐美疫情惡化 杜指瀉943點
歐美新冠肺炎疫情持續嚴峻，多國均要加強防疫措施，市場擔心本已疲弱的環球經濟因此進一步受創，美股三大指數早段挫逾2%，杜指曾跌746點。港股夜期亦受外圍股市下跌拖累，中段跌156點，見24444點，較恒...
2020-10-29
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卡尼副手極速融入 熱刺「安」心捧
熱刺月初借用中鋒卡路士雲尼斯奧斯，就是希望他出任攻擊皇牌哈利卡尼的替補，在重要性較次的賽事或後者缺陣時上陣。這名廿五歲巴西前鋒上周歐霸J組首次披甲，就交出兩次助攻成球隊擊敗寧斯的功臣，此子今晚次輪再次出場，勢領軍作客擊敗實力平平的比利時球隊安特衞普，支持客勝。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨1:55直播） 自老將洛蘭迪離隊後，尋覓後備中鋒多時的熱刺，終在月初轉會市場關閉前完成任務，從葡超賓菲加借入中鋒卡路士雲尼斯奧斯，季尾可以選擇以四千五百萬歐羅（約四億一千萬港元）買斷。此子在上周歐霸主場對奧地利球隊寧斯時首度上陣，立即展現功架交...
2020-10-29
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狗狗適應環境「黃金七日」
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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薛家燕眼濕濕悼金牌監製 「Sing之天使」Coffee 感激錢國偉提拔教做人
在圈中人緣甚佳的無線前「金牌監製」錢國偉（Wilson），前日因胰臟癌病逝，享年58歲，眾多好友及曾合作的藝人深感惋惜。薛家燕前晚談到Wilson病逝時眼泛淚光，慨歎娛圈痛失人才，而多位獲Wilson...
2020-10-29
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社論——打好逆境波 等好工機會重來
全球疫情大流行，摧殘各地經濟，香港最新失業率升至百分之六點四，創近十六年來新高，但最差情況剛開始，國泰航空大裁員，留下者要接受大減薪，一場裁員風暴刮起，昨天有旅行社要求全體員工停薪留職，料與旅遊業有關的各行業，將難逃減薪裁員的命運。現在是打工一族最艱苦的時刻，也是畢業生最大的考驗。 昨天有機構推出青年就業及資助計劃，提供六百全職或短期工作空缺，而勞工處亦舉行招聘會，提供逾二千五百個職位空缺。傳媒報道，有找工作人士表現務實，好像有國泰前空姐願意轉職任機場保安，也有失業者稱以前月入二萬元，即使減薪三成也願重投職場，以維持生活。有人力資源專家指出，人浮於事，被裁的員工，若想再入行...
2020-10-29
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順理成章——研訊與否看取態
早前何良憑「君臨大地」取勝打破悶局，賽後接受訪問時亦指限於兵源問題以致爭取成績不易，他表示現時唯有盡力而為，且看他開胡後能否盡早再取頭馬了。另外看到何良在巫顯東接受研訊時所作出的證供，明顯對巫十分有利，也令這位華將最終免被施極刑而只是受到競賽小組的嚴厲告誡而已。可見騎師被研訊騎法時，練馬師的證供往往是重要一環，如果連練馬師也不滿的話，涉事的騎師便難有運行。 至於最近出現如「浪漫組合」或「機械戰士」那類惹人懷疑的鏡頭，其實已是接近值得研訊騎法的界線，可見要否研訊只是視乎競賽小組的取態，而當中自有不少邊緣個案。 回說上周在本欄提及的「堅有料」，在十月十八日賽後經獸醫檢查過未有發...
2020-10-29
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