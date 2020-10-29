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女生隔離期間墮電騙局 外出匯款違檢疫令

2020-10-29 列印
　　禍不單行十八歲女學生，今年五月自內地回港後，在家中接受隔離檢疫期間，疑因墮入電話騙案，兩度外出匯款逾七萬元以「協助調查刑事案」，被票控兩項未獲授權人士許可而離開檢疫地點罪。女生昨日在沙田法院認罪，裁判官將案件押後至十一月十八日，待索取感化報告後判刑，女生獲准保釋。

　　案情指，十八歲女被告方美婷今年五月十日經深圳灣口岸回港，報稱在沙田好運中心一單位接受十四日強制檢疫。被告於五月十八日報警，承認因誤墮電話騙局，曾於五月十五日和十六日兩度外出匯款「以協助調查刑事案」。在事件中她共損失逾七萬四千元人民幣。



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