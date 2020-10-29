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逾半受訪者反對境外投票　曾國衞提質疑

2020-10-29 列印
　　政府正研究推出境外投票，政制及內地事務局局長曾國衞指正釐清執行細節，包括如何預先登記、安全運送票箱、處理票站的突發情況等。對於有調查逾半受訪者反對境外投票，曾國衞質疑調查有一半樣本是致電本地固網電話，對認受性有保留。

　　曾國衞指截至去年中，共有三十三萬名十八歲以上港人在廣東省通常居住，疫情凸顯修例的迫切性，強調政府會確保選舉公平公正。民主派質疑如何處理賄選問題，是否要靠內地執法。曾國衞指不想過度揣測將來的安排，但廉政公署必定會依法，對相關個案進行調查。

　　局方回覆傳媒澄清廉署沒有境外執法權，若調查過程中需要在內地蒐證，會向內地相關單位提出要求協助。

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