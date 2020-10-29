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貨車溜前撞棚架 工人險墮地

2020-10-29 列印
貨車溜前撞棚架 工人險墮地
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　　西環皇后大道西發生驚險交通意外，昨晨十時許，五十三歲姓李司機在皇后大道西近屈地街泊於一條斜路的貨車斗上，整理一裝修住宅單位的廢料期間，疑貨車手掣未有拉妥突然溜前，李立即跳車逃生。貨車在無人駕駛下衝落斜連環撞向一輛私家車及一輛城巴，至數十米外屈地街再撞毀一大廈外牆搭建的棚架，數名工人在離地八米的棚架上工作（見圖），險失平衡墮地。意外中幸無人受傷，警方接報到場將肇事貨車司機帶署，肇事貨車被拖走檢驗及調查。

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