﻿逾200酒店大防疫 APPS記錄行蹤 獅城重開42景點 引港人出遊第一波

香港料下月將與新加坡落實「旅遊氣泡」，讓兩地旅客毋須強制檢疫就可互訪，為港人帶來外遊曙光，但具體安排仍未出籠。新加坡旅遊局昨天表示，為迎接旅客重來，已提高了公共衛生的標準，並有秩序地重開旅遊設施，包括四十二個景點、逾二百間酒店和近七百四十個旅行團行程。新加坡政府亦設計流動程式，方便旅客記錄當地的個人行蹤，以便有需要時作抗疫追蹤用途。



新加坡旅遊局香港澳門及台灣國際司處長林曉芬表示，當地已逐步重開經濟活動及體育設施，學童亦復課，但酒吧及夜店仍然關閉。在新加坡新冠肺炎病例維持在低水平下，期望今年年底之前可進一步放寬社交距離措施。截至昨日中午，新加坡新增七宗輸入個案，但沒有新增本土病例。



新加坡由七月起有秩序重開旅遊設施，至今重開四十二個景點、逾二百二十三間酒店和七百三十八個旅行團行程。大部份景點客容量均不得超過五成，設有保持一米社交距離的指示等；本地團方面，人數不可多於二十人，旅程不可多於八小時等。部份重開景點如濱海灣花園，遊客可透過手機應用程式預約購票，以及了解參觀安排；遊客分時段入場，以免聚集。



酒吧夜店仍關閉



林曉芬說，所有旅客會與新加坡居民一樣，須使用「SafeEntry訪客登記系統」，出入場所時須透過QR code二維碼掃描或其他方法登記。旅客也須使用「TraceTogether」，利用手機應用程式或攜帶式防疫器，透過藍牙科技感應附近其他近距離使用者，方便一旦有用家確診，相關部門可以透過記錄尋找附近出現的人，但香港旅客是以甚麼的方式使用相關計劃，則仍在商討當中。



中國客入境將免檢疫



新加坡政府國家環境局早前亦已推出「SG Clean-新加坡保潔運動」品質標準認證，參與機構須持續遵守相關衛生規範及措施。現時已有超過二萬五千個獨立場所，其中逾一千個為觀光旅遊業機構，如新加坡動物園及新加坡國家博物館等。



此外，新加坡由下月六日起，取消對來自中國內地及澳洲維多利亞洲的遊客之邊境限制，相關遊客抵達新加坡樟宜機場後須接受病毒測試，結果呈陰性者不必接受檢疫。新加坡早前已放寬對來自澳洲（維州以外州份）、汶萊、紐西蘭和越南的遊客的限制。截至昨天，新加坡接待六百○二名相關旅客，當中所有人的檢測結果均呈陰性。