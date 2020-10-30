﻿數家大旅社料日內也推停薪留職

環球疫情沒完沒了，旅遊業陷入冰河時期，旅行社難捱下去。繼新華旅遊向全體員工發通知，要求十二月起停薪留職三個月後，有旅遊業工會透露，預計未來兩日內再有數家大型旅行社安排員工停薪留職，料逾千名員工或受影響。



工會：逾千人受影響



旅遊業外遊領隊及導遊工會主席湯劍生表示，知悉未來兩日內將有兩三間較大型旅行社有意要求員工停薪留職，料涉超過一千人。他指出，由農曆新年起，領隊開始放無薪假，即使本地遊獲放寬，規模相對較細，對業界幫助不大。



縱橫遊常務董事袁振寧表示，目前正營辦本地遊旅行團，無可能要求全體員工停薪留職，但會研究安排部份員工停薪留職或放無薪假，另外亦可能縮減門市規模、廣告預算等。康泰旅行社日前亦指，正研究不同節流方案。



新華旅遊旺角分行昨天如常營業，在分行工作約六年的主管郭小姐對傳媒說，大部份人均接受停薪留職的安排，並指自三月起公司容許員工兼職，亦有給兩至三日時間考慮，待遇算不錯，「公司對我哋盡晒力，O依家係政府問題，我哋唔係唔想做生意。」有新華銷售員工說，會先鋪好後路，並打算趁這段時間進修一下。



旅遊業議會主席黃進達說，今年倒閉的旅行社比去年多，料政府保就業計劃下月完結後，會有更多旅行社考慮採取停薪留職，甚至裁員，他促請政府盡快恢復中港通關。根據旅議會數字，截至九月三十日，有七十三間中小型旅行社結業。旅行社東主協會會長葉慶寧預料，業界解僱的員工總數，將超越國泰裁減的五千多人，期望政府能支援面對特別困難的行業。他形容業界正「垂死掙扎」。