被誘以盜取信用卡資料網購 12歲童為19元當詐騙集團「艇仔」﻿﻿﻿﻿

一名十二歲男生，為了十九元報酬毀了前途。香港與澳門警方採取代號「翊星」打擊信用卡詐騙案聯合行動，兩地警方一共拘捕三十六人，包括一名年僅十二歲學生，他涉嫌為搵快錢，在網上找工作被騙徒利誘，以盜取所得來的信用卡資料，於網上購物行騙被捕，當時他只成功購物一次並獲十九元分佣。



網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組張偉豪總督察表示，今年一月起接獲超過一百五十宗信用卡被盜用騙案，損失金額約二百六十萬元。警方調查發現，有犯罪集團利用不法手段，例如釣魚電郵、釣魚短訊或入侵電腦系統等，取得受害者的信用卡資料，並利用相關資料在網上購買價格比較昂貴的電子產品、衣物及禮品卡等，方便轉售圖利。另外，犯罪集團亦會在網上聊天室販賣信用卡資料。



港澳警方聯合行動拘36人



網絡安全和科技罪案調查科及各警區刑事調查隊人員聯同澳門司法警察局進行代號「翊星」行動打擊。行動中兩地警方共拘捕二十一男十五女，年齡介乎十二至四十一歲，並無黑幫背景，其中三男兩女是香港人，年齡介乎十二至五十九歲，涉嫌以欺騙手段取得財產及企圖以欺騙手段取得財產被捕，他們獲准保釋。



據悉，涉案的十二歲男童就讀初中，早前想「搵快錢」，在網上見到集團廣告聯絡對方，收到受害人的信用卡資料後進行一次網上購物，報酬只有十九元。



行動中，警方檢獲兩台電腦及四部手機，載有超過二百名受害人的信用卡資料，涉案金額至少六十六萬港元。案件警方仍調查中。



至於被捕三十一名澳門人，當中兩男一女大學生骨幹成員被控犯罪集團及巨額電腦詐騙，其餘下線包括十名大學生及兩名中學生，涉嫌觸犯犯罪集團及電腦詐騙罪，移交檢察院跟進。



