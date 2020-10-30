國安處研設《國安法》熱線透過市民舉報助警蒐證

《港區國安法》今年七月實施，先後有多人涉嫌違法被捕或遭通緝。有傳媒引述消息報道，警方國安處正籌備建立報料熱線，讓市民提供相關情報。報道指，警方最快於下月為《港區國安法》設立多平台公眾舉報，透過熱線收集情報。據了解，報料者身份會保密，資料由國安處跟進。



《南華早報》引述消息指，公眾可能掌握有關可能危害國家安全的資料，或可疑人士的行動信息，消息人士認為，報料者不會希望致電九九九，故他們需要適當的渠道收集情報。消息指，熱線不會有真人接聽，但報料者可以透過電郵和不同通訊軟件，提供情報，例如資料、相片、錄音、錄像等，報料者的資料會保密，故不用擔心身份曝光。



立法會議員涂謹申憂慮，舉報熱線會令香港不再自由，產生「寒蟬效應」，做法等同鼓勵「人鬥人」，令港人不敢再與人分享政治信念，令香港成為「沉默的社會」，亦會加速人才流失、資金流走。



形式似反暴力熱線



工聯會立法會議員麥美娟則贊成設專線，認為有助警方蒐證，並對違法者作出拘捕。她期望此舉能向社會傳遞一個正面的訊息，即警方會依法辦事，並間接印證警方有足夠的執法能力。



消息指，警方國安處正研究設立涉及《港區國安法》的報料熱線，但未有推行時間表。初步構思中，熱線形式與現有的「反暴力報料熱線」類似。警方早於去年九月曾推出十條WhatsApp反暴力報料熱線，讓市民匿名提供「止暴制亂」情報，被外界稱為「篤灰熱線」。惟三日後被facebook移除，後來警方設立微信、LINE和sms短訊等反暴力報料熱線。報道亦引述警方數字顯示，熱線共接獲一百二十萬個舉報，部份舉報成功協助警方採取拘捕行動。



