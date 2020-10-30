  • 2020年10月30日 星期五
  • 25º
  • 75%
熱門： 國安法鍾翰林通關露宿者迪士尼

日報新聞 > 港聞

被控分裂國家罪 鍾翰林不准保釋

2020-10-30 列印
■鍾翰林昨早被解往西九龍法院提堂。
Previous Next

　　已宣佈解散香港本部的學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林，本周二疑在前往美國領事館尋求庇護途中被捕，被控分裂國家罪，昨早被解往西九龍法院提堂。控方申請將案件押後十星期，獲蘇惠德總裁判官接納，案件將於明年一月七日再訊。蘇官指鍾被指稱在保釋期間犯案，認為他有不依期歸柙的風險，而國安法第四十二條亦規定被告在一般情況下不得保釋，遂拒絕其保釋申請，還柙候訊。

　　十九歲被告鍾翰林被控一項分裂國家罪，他被控於今年七月一日至十月二十七日期間，在香港與其他人積極組織、策劃實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港從中國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd