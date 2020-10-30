  • 2020年10月30日 星期五
  • 25º
  • 75%
熱門： 國安法鍾翰林通關露宿者迪士尼

日報新聞 > 港聞

六合彩攪珠 下月恢復每周兩次

2020-10-30 列印
　　現時六合彩每周攪珠一次，但將會回復過往安排。因應近日疫情持續放緩，香港賽馬會昨宣佈由下月十日起，六合彩將會每星期攪珠兩次，逢星期二及星期五舉行。

　　一如以往，當六合彩攪珠出現大額多寶時，攪珠將會順延一期，方便顧客有更充裕時間購買彩票。下一期攪珠將於下月六日（星期五）舉行。

　　馬會又指由下月一日起，於賽馬日開放十九間場外投注處，提供投注及顧客服務，惟投注大堂內不會直播賽馬賽事，只提供聲音廣播。

　　此外，馬會向政府建議把每年同步聯播日的上限，由二十三日增加至三十七日，並由明年起容許有關同步聯播日在歇暑期間進行。博彩及獎券事務委員會向民政事務局局長提供意見前，希望了解公眾意見。

　　市民可於下月二十七日或之前將意見書提交至博獎會秘書處。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd