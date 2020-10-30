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歐疫情急彈 法再「封城」

2020-10-30 列印
　　全球有逾四千四百五十萬人確診新冠肺炎，逾一百一十七萬人不治。歐洲多國新冠疫情急劇反彈，法國單日再多逾三萬六千人染疫，意大利單日確診近二萬五千宗，數字連續兩日創新高，而德國亦新增近一萬五千宗。

  法國今天實施第二次全國「封城」，為期一個月，但學校維持開放。而德國下周一起在全境實施包括關閉大部份公共設施、餐飲娛樂場所及限制個人出遊等多項措施。儘管中小學和幼兒園仍將開放，但措施已達到年初第一波疫情期間實施的力度，德媒稱其與「封城」沒有分別。

　　世衛日前曾指出，歐洲正處於新冠疫情「震央」，呼籲歐洲各國加快行動避免全面封鎖，相信歐洲國家能夠像春夏時一樣，成功遏制病毒傳播。

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