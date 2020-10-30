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「天鵝」料700公里外掠過 對港威脅不大

2020-10-30 列印
　　踏入秋季，市民仍要注意風季尚未結束。天文台表示，熱帶氣旋「天鵝」會在未來兩三日移向菲律賓，並逐漸增強至超強颱風，但預料「天鵝」於下周二於香港以南約七百公里掠過，對港威脅不大。

　　天文台指熱帶風暴「天鵝」集結在馬尼拉以東約一千五百四十公里，預料移向菲律賓後逐漸增強；預測「天鵝」今日會達到颱風級別，明日會升至強颱風，並於下周日（十一月一日）升級至超強颱風，即中心附近最高持續風力達至時速一百八十五公里。

　　天文台預告，東北季候風會在未來數日持續影響華南沿岸，該區普遍晴朗，日夜溫差較大。今日部份時間有陽光，氣溫介乎二十二至二十七度。另外未來數日大致天氣晴朗及乾燥。

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