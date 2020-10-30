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陳淑莊涉違限聚令 押後12月答辯

2020-10-30 列印
陳淑莊涉違限聚令 押後12月答辯
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　　公民黨前議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華等十多人，疑於今年四月限聚令及禁酒吧令期間，在落半閘的酒吧聚集開會，涉違受禁群組聚集，三人昨日於九龍城裁判法院提堂，裁判官應辯方要求，押後答辯至今年十二月十日，其間索取文件及法律意見。

　　控罪指，陳淑莊及林瑞華被控於今年四月二至三日期間，在旺角大南街二十七至三十一號地下一至二號舖「HANDS」酒吧內，參與受禁群組聚集。酒吧負責人陳偉才被控於同一時期營運受禁群組聚集的酒吧，並明知而容許該聚集進行。陳偉才另被控於四月二日，作為餐飲業務負責人，容許某人進入酒吧時未有量度體溫及多於四人同坐一桌。

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