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推跌警員 16歲少年襲警罪成

2020-10-30 列印
　　十六歲少年涉去年七區示威中，在柴灣被追捕時兩度推開警員，令他失平衡跌倒受傷，案件早前審結。崔美霞裁判官昨日裁決指本案是宗「一對一」的案件，而警員作供並無不合理或不可靠之處，對其證供予以採納，裁定少年襲警罪成，還柙至下月十二日判刑，以待索取教導所、勞教中心及更生中心報告。

　　被告鄭頴駿去年十一月三日，在柴灣怡泰街被警員曾偉強捉着上衣截停時，用雙手推撞其左膊及胸口，令他鬆手失平衡跌倒。

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