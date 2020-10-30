  • 2020年10月30日 星期五
  • 25º
  • 75%
熱門： 國安法鍾翰林通關露宿者迪士尼

日報新聞 > 港聞

美股中段升78點

2020-10-30 列印
　　美國周四股市先跌後回升，杜指中段報二六五九八點，升七十八點；納指則報一一一六二點，升一百五十七點。

  滙控美國預託證券價格見三十三點四四港元，升零點一四港元；騰訊則見六百零七點七七港元，升二點七七港元。紐約期金報每盎司一千八百七十美元，跌九點二美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd