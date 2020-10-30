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國泰工會申請機場集會

2020-10-30 列印
　　國泰航空要求留任員工簽署新合約的限期昨天屆滿，其後至下周三才簽新合約者，將不獲發過渡津貼。國泰空中服務員工會主席王思敏承認，目前形勢對員工不利，公司有如「窮就大晒」，工會正申請於機場一帶舉行集會。

　　王思敏說，仍極力爭取推遲簽約期限及新合約只為短期措施。她重申，擔心國泰大裁員會開先例，其他企業會跟隨國泰做法。國泰企業事務總經理黃文傑回應，已有多數機艙服務員簽署新合約，強調重組旨在盡可能保留最多的工作崗位，同時履行對香港的航空樞紐和顧客的責任。

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