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小野豬失足墮坡動彈不得

2020-10-30 列印
　　昨凌晨三時許，一隻約一米半、重一百公斤野在沙田上禾輋村出沒覓食期間，失足從約四米高的斜坡失足墮下，被困在村屋與護土牆之間的狹窄縫隙，有村民聽到牠受傷哀鳴發現報警。消防及警察接報到場，召愛護動物協會及漁護署人員到場協助，獸醫事後向野豬射麻醉槍麻醉，然後救出交漁護署人員抬走，待獸醫進一步檢驗傷勢及治療。

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