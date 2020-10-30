林鄭月娥指將預留的建築費，由二十億元增加至五十億元，以協助及促成非政府機構推行過渡性房屋項目。
另外，「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會昨同意資助項目，包括聖公會福利協會有限公司建議的元朗東頭過渡性房屋項目，總撥款額為九億九千萬元，預計可提供約一千八百個單位，以及仁濟醫院董事局建議的荃灣海興路和海角街交界過渡性房屋項目，總撥款額為六千四百九十萬元，預計可提供約一百二十四個單位。
香港料下月將與新加坡落實「旅遊氣泡」，讓兩地旅客毋須強制檢疫就可互訪，為港人帶來外遊曙光，但具體安排仍未出籠。新加坡旅遊局昨天表示，為迎接旅客重來，已提高了公共衛生的標準，並有秩序地重開旅遊設施，包括...
2020-10-30
近日台灣進行軍演，而昨早一架台灣空軍F-5E戰機在訓練時失事墮海，機師不幸身亡。據報，該殉職機師朱冠甍「為救村居」避道海上而錯失逃生時機，朱冠甍原訂明年一月晉升少校，並育有一名約一歲女兒。同袍和鄉親得...
2020-10-30
美國大選臨近，雖民主黨總統候選人拜登的全國支持率仍領先總統特朗普，但路透社民調顯示，特朗普已進一步追貼拜登，有傳媒指兩人現時在佛州和亞利桑那州的支持率實際上「 打成平手」。拜登周三亦提早投票，並指美國...
2020-10-30
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並以用家承接為主，利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳維景灣畔6座中層A室，面積515方呎，兩房間隔，望山景，原叫價850萬，議價後以830萬易手，呎價16117...
2020-10-30
美國股市周四早段走勢波動，肺炎疫情繼續肆虐，市場氣氛仍然向淡，杜指一度跌229點，但由於美國多項經濟數據優於預期，科技股亦上揚，也使大市得到支持，杜指更曾升173點。截至本港時間約凌晨十二時，杜指僅漲...
2020-10-30
狼隊中場摩天奴已經三十四歲，場上老而彌堅之外，還積極協助新加盟的葡萄牙同胞尼爾遜施美度等。此子坦言在隊中找到感覺，領隊紐奴也喜言家有一老，如有一寶，今晚英超有力率隊主場擊退三線皆有主力缺陣的水晶宮，主勝有理。（Now621台周六凌晨4:00直播） 作為狼隊去季助攻王，摩天奴本季英超亦場均創造了全隊最高的兩次關鍵傳送。這名三十四歲老將去季至今聯賽全勤，強調每天仍會鞭策自己和協助隊友：「我喜歡跟年輕球員分享經驗，也會從他們身上學習。大家一直進步，力圖做到最好。」今夏從巴塞隆拿來投的施美度也感謝摩天奴道：「有他在，適應不是問題。」紐奴亦肯定摩天奴的作用：「他寶刀未老，有力協助球隊...
2020-10-30
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
自從「富豪船P」羅生門事件後，江嘉敏和馮盈盈便由「打卡之友」降呢「過氣閨密」，兩人更開始各自另覓「飯腳」，如本周日盈盈就約麥明詩擦蟹，而江嘉敏早於8月中已轉黐「楷女郎」郭嘉文及富家女鄺潔楹。除了埋有錢...
2020-10-30
港府公佈與新加坡達成「旅遊氣泡」原則協議，料數周後可以落實，讓兩地旅客毋須接受強制檢疫，就可以互訪，為被「困」在港十個多月的港人，帶來外遊曙光，將可滿足港人外遊的需要，但外遊是輸出消費，對提振本港經濟，作用有限，唯有開關，迎接外地遊客，才可挽救一潭死水的旅遊和相關行業。昨天新加坡宣佈，容許中國旅客檢測呈陰性結果後入境，毋須接受強制隔離，有搶客意味。港府必須緊跟形勢，在確保防疫安全下，盡快研究容許內地人免隔離來港公幹、旅遊。 中國經歷新冠肺炎疫情洗禮，發展出強大的檢測能力，短時間內可以透過對數百萬人的大篩查，迅速控疫，而且是檢測可信度最高的國家，加上內地疫情長期穩定，內地人出...
2020-10-30
因應近日本地疫情持續放緩，馬會審慎考慮追場外投注處的運作情況及顧客需求等因素後，決定由本周日起，於賽馬日開放十九間場外投注處。此外，由十一月十日起，六合彩將會於每周二、周五攪珠。 恢復於賽馬日重開的十九間場外投注處分別為︰ 港島︰中環士丹利街、銅鑼灣謝斐道、北角電氣道、鰂魚涌英皇道、柴灣常安街。 九龍︰尖沙咀漢口道、旺角彌敦中心、石硤尾大埔道、新蒲崗崇齡街、九龍灣德福、牛頭角、觀塘廣場、長沙灣青山道。 新界︰葵涌榮芳路、葵芳、荃灣青山道、屯門市廣場、上水石湖墟、天水圍。 馬場浮世繪
2020-10-30