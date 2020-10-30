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共提供1924個單位 ﻿兩過渡房屋項目﻿﻿獲批10.5億﻿元

2020-10-30 列印
■林鄭月娥昨日到深水埗，參觀首個以組裝合成建築技術興建的過渡性房屋項目「南昌220」，並探訪兩戶家庭。
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　　特首林鄭月娥昨日到深水埗，參觀首個以組裝合成建築技術興建的過渡性房屋項目「南昌220」，並探訪兩戶家庭，了解他們的生活情況；林鄭月娥說去年的《施政報告》承諾，在未來三年提供一萬個過渡性房屋單位，今年初進一步提高至一萬五千個單位，目前覓得的用地已足夠提供合共一萬二千七百個單位，期望能盡快推出更多過渡性房屋項目。

　　林鄭月娥指將預留的建築費，由二十億元增加至五十億元，以協助及促成非政府機構推行過渡性房屋項目。

　　另外，「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會昨同意資助項目，包括聖公會福利協會有限公司建議的元朗東頭過渡性房屋項目，總撥款額為九億九千萬元，預計可提供約一千八百個單位，以及仁濟醫院董事局建議的荃灣海興路和海角街交界過渡性房屋項目，總撥款額為六千四百九十萬元，預計可提供約一百二十四個單位。

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