﻿凍資逾萬三億 破紀錄封「雙冠王」 全城155萬人瘋搶螞蟻

「世紀新股」螞蟻科技集團不負眾望，奪得港股IPO「雙冠王」。螞蟻昨日截止招股，據消息人士指，螞蟻集團公開發售合共有約一百五十五萬人認購，凍結資金超過一萬三千億元，平均每份認購申請涉及認購金額接近八十四萬元，打破港股多項認購紀錄，勢成港股史上「凍資王」以及「認購王」。



約兩個月前，有「水中茅台」之稱的農夫山泉打破十二年的凍資記錄，以六千七百七十七億元登頂港股新股凍資冠軍。惟事隔近兩個月，螞蟻招股凍結資金超過一萬三千億港元，超越市場預期的八千至一萬億元，同時亦大幅超越早前的凍資紀錄，是農夫山泉凍資金額的兩倍。



認購人數方面，同樣打破工商銀行維持十五年的紀錄，當年有近九十七萬人認購工行，成為本港史上最多人認購IPO。若以本港七百五十萬人口計算，今次相當於每五人有一人認購螞蟻。



每五港人一人認購



致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，沒有預料過螞蟻集團的認購人數會達至一百五十萬人的水平，預計最終一手中籤率或僅有百分之十，而抽十手穩中一手。近日新股市場氣氛急轉直下，多隻獲數百倍超購的熱門IPO均出現首掛「潛水」，他相信螞蟻不會受到影響，因螞蟻較少同類對比公司，投資者在同一板塊的選擇較少，因此雖然估值貴，但相信首日股價或會有百分之二十的升幅，若螞蟻升幅不高於百分之二十，希望長線持有的投資者，可考慮適當「入貨」。



龐寶林：散戶中籤可長揸



康證投資研究部董事李聲揚表示，螞蟻在過去數天孖展額的熱烈程度仍是預料之內，而以總認購金額而言，相信一手中籤率會降低。他指出，雖然螞蟻上市期橫跨美國大選，但以抽新股的反應來看，料首日掛有約三成升幅，只要升幅不高於三成，落空的投資者仍可上市後追貨。



東驥基金管理有限公司董事總經理龐寶林對本報稱，千禧年起經歷科網股泡沫爆破，市場汰弱留強，現時不少科技公司多數有盈利，營運較穩固，專注線上支付服務的螞蟻集團亦是發展成熟的新經濟股之一，加上疫情令網上交易需求急增，因此看好其前景，建議散戶首日持貨，不用急於沽貨獲利，「如唔係借錢抽新股，建議可以長揸。」



螞蟻集團A股亦公佈網上認購結果，根據上交所通告顯示，參與螞蟻集團網上發行的有效申購戶數為五百一十五萬五千六百戶，有效申購股數達二千七百六十九億股，申購倍數達八百七十二倍，啟動回撥機制後，將有逾三千三百四十一萬股由網下回撥至網上，最終網上發行中籤率為百分之零點一二六七。



另外，螞蟻集團今年六月入稟高院控告一間公司假冒及侵犯「螞蟻」商標，要求法庭頒佈禁令禁止被告公司繼續使用該商標。案件昨天在高院進行聆訊，惟被告公司缺席，法官下令禁止被告公司繼續使用有關商標。被告公司全稱為螞蟻股權投資有限公司。