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機場快速病毒檢測 最快15分鐘知結果

2020-10-31 列印
機場快速病毒檢測 最快15分鐘知結果
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　　機管局周三起在機場進行為期兩周的快速新冠病毒檢測試驗計劃。政府其中一間檢測承辦商Prenetics，購入由英國牛津大學旗下公司Oxsed所研發的快速檢測技術「RT-LAMP」。

　　傳統核酸檢測需時四小時以上方有結果，「RT-LAMP」最快在十五至三十分鐘內得出結果，技術準確率約為百分之九十二至一百。

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