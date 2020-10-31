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政府推安心出行app 助追尋相關接觸者

2020-10-31 列印
政府推安心出行app 助追尋相關接觸者
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　　政府將推出感染風險通知流動應用程式「安心出行」(圖)，讓市民自行記錄行蹤及商戶記錄到訪場所的客戶。如場所出現感染個案，流動應用程式會向用戶發出通知。若用戶不幸確診，衞生防護中心會聯絡用戶提供出行記錄，以協助追尋相關接觸者。康文署已提供一百六十四個室內設施張貼二維碼，食環署也已在二十三個熟食市場和七十四個街市張貼二維碼。

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