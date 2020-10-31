政府推安心出行app 助追尋相關接觸者

那天在樓下茶餐廳吃下午茶，想起以前許多朋友在這裏出現，其中一個是梁家輝，那時候他一對雙胞胎女兒在附近讀幼兒園，他常常接送。在等女兒放學的時候，就會跟一些學生家長坐在茶餐廳喝咖啡，那幾個師奶喜歡打羽毛球，熱情邀請，盛情難卻，家輝那時候，常在羽毛球場上跟師奶們奔來跑去。我的小說《黑社會爸爸》裏有一段黑社會大哥跟女兒同學的媽媽們打羽毛球的情節，靈感便來自於此。 正想得出神，電話鈴響，一看來電者，竟然就是梁家輝，世事巧起來真的鬼使神差。 我跟家輝說，我們大概有一百年沒見了，今天剛想起你，電話就來了。是不是最近見有認識的人死了，打個電話來看看我還在不在？家輝笑說，一百年沒見了，你還這...

2020-10-31