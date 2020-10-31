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日調低對港疫情警戒

2020-10-31 列印
　　日本昨宣佈因應部份國家及地區疫情轉趨緩和，決定下月一日起下調中國大陸包括香港及澳門、台灣、南韓、新加坡、越南、泰國、汶萊、澳洲及新西蘭的疫情警戒級別，由第三級的「建議暫勿前往」，下調至第二級的「避免不必要、非緊急出境」。從這些國家及地區入境的人士，均毋須呈交七十二小時內新冠病毒檢測陰性證明，但仍須居家隔離十四日，不得乘搭公共交通工具。

　　由於往日本免簽證安排未恢復，港人必須申請到商務簽證或因特別原因獲發簽證才可入境。
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