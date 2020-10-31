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蔡加讚分享「忠誠」軼事 童軍養成回饋社會價值觀

2020-10-31 列印
蔡加讚分享「忠誠」軼事 童軍養成回饋社會價值觀
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　　香港童軍總會今年成立第一百一十個年頭，由香港童軍總會舉辦的「慶祝香港童軍110周年活動開展禮」昨在九龍龍堡國際賓館舉行。香港童軍總會副贊助人、終審法院非常任法官陳兆愷主禮，合和實業主席胡應湘、旭日國際集團董事會副主席蔡加讚等人出席。活動邀請曾參與童軍運動的社會名人，以童軍規律為主題分享生活點滴。蔡加讚（見圖）以「忠誠」為題分享軼事。

　　蔡加讚指從小參與童軍，成長路上養成回饋社會的價值觀，是推動他參與社會服務和公益慈善的原動力之一。他並說參與童軍最大的益處，除了激勵小朋友自我學習和訓練自立的能力外，更培養德、智、體、群、美五方面的發展。

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