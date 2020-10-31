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港第三季GDP 按年跌3.4%

2020-10-31 列印
　　本港第三季經濟按年收縮百分之三點四，較第二季的跌幅百分之九大為收窄；不過是連續第五季度經濟收縮。上季私人消費開支跌幅收窄至百分之七點七；貨品出口總額扭轉上季跌勢，按年升百分之三點八。

　　政府發言人表示，香港經濟在第二季觸底後，整體表現在第三季見一些改善。內地經濟穩健擴張，帶動外圍環境改善本地經濟氣氛。香港營商環境困難，整體投資開支繼續明顯下跌，儘管較上一季有相對改善。展望未來，內地經濟持續穩健復甦，應在未來數月為香港出口帶來支持；除非新型冠狀病毒病感染個案再度急升，本地經濟活動應在今年餘下時間繼續復甦。

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