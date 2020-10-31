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中央挺港提升競爭優勢

2020-10-31 列印
　　五中全會前日通過「十四五」規劃，港澳部份提到保持長期繁榮穩定。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀昨指在「十四五」規劃下，中央將支持香港鞏固提升競爭優勢，和建設國際創新科技中心等。

　　韓文秀指香港經濟發展有良好的基礎，獨特的優勢，中央將進一步支持香港鞏固提升競爭優勢，高質量建設粵港澳大灣區，完善便利港澳居民在內地發展的政策措施。他相信只要全面準確貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好地融入國家發展大局，香港、澳門就一定能夠保持長期繁榮穩定。

　　中大商學院高級講師李兆波對本報稱，本港研發創新科技的成本高昂，在未有成功研發商品前，從業員及研究人員難以維持生計，因此需要有初創基金作財政支援。

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