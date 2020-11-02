OL偕友中招 恐成群組 梅窩Staycation樂極生疫

歐美亞多地疫情惡化，港人外遊機會渺茫，Staycation（住宿度假）大行其道，但有人樂極忘形，疑爆出Staycation染疫群組。一名女子在重陽節假期與七名朋友往梅窩銀礦灣海景渡假樂園住宿，她初步確診，感染源頭不明，同行有線電視工程部友人亦初步中招。而女子曾與一名十五歲男親人用膳，他亦初步確診。該少年曾與十多名同學打籃球，各人須隔離檢疫，而他就讀的基督教香港信義會心誠中學停課十四天。當局不排除稍後有更多人染疫。



本港昨天新增七宗確診個案，並有少於十人初步確診，包括一名二十六歲女文員。她家住大埔圍頭村，在黃竹坑香葉道十五號一間小型辦公室上班。女病人於上月二十五至二十七日與七名朋友到訪梅窩銀礦灣海景渡假樂園，分三間房住宿，其間一同在酒店燒烤，亦到過附近茶餐廳用膳。她上月二十八日起發燒，之後求醫，證實初步確診。



有線工程部員工初步確診



一名曾與上述女病人到銀礦灣Staycation的二十六歲男子亦初步確診。中心接觸該男子時，他正與朋友在粉嶺打邊爐。這男病人在大埔廣福邨居住，上周起喉嚨痕，體內病毒含量高。有線新聞證實，該男子是旗下工程部員工，至上月二十四日起休假，前天曾與七名工程部同事及一名兼職記者打邊爐，有關人員會送檢疫。



疑傳染15歲親友 多名同學須檢疫



此外，女病人上月二十七日曾與一名十五歲男親友用膳及聊天，該少年同樣初步確診，體內病毒含量高。少年同樣住在大埔圍頭村，就讀基督教香港信義會心誠中學中三級，上周五最後一天上課，前天與家人拜山，同日起流鼻水，自行到急症室求診。他上月二十九日放學後曾與十多名同學在粉嶺聯和墟打籃球，其間各人無戴口罩，球友要送檢疫。



當局表示，會向心誠中學派樣本瓶。心誠中學今、明兩天停課，全校由本月四日至十四日會以網課形式上課。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容已爆發銀礦灣群組，或會出現更多確診個案。