  • 2020年11月2日 星期一
  • 26º
  • 61%
熱門： 民主派張竹君秦煌欺凌特權法

日報新聞 > 港聞

全美提高警力 嚴防投票日騷亂

2020-11-02 列印
　　今屆美國總統大選出現許多爭議，外界預料全國可能出現騷亂，為此各州政府加強戒備。在芝加哥，當地負責應對示威的警察已取消在本月休假，並加強在街上巡邏，市長亦呼籲民眾和平示威；紐約當局則預計調動數百名警員，同時加強人群管理訓練。威斯康辛州及亞利桑那州等多個州的州長則宣佈，屆時或會出動國民警衞軍，以協助維持治安。

        在華盛頓，不少建築的餐廳、咖啡室、辦公室大樓等門窗均用木板封好，為可能出現的混亂作準備。類似預防措施在芝加哥等主要城市實施。有店舖東主形容，數月前的反種族歧視示威期間，其店舖櫥窗被打破，商品被偷走，措施是為預防店舖再遭破壞。

        此外，有位於華盛頓的大學則呼籲學生，未來要儲備數日的糧食及日用品，盡量避免在混亂期間出門。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd