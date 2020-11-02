華人大選後定去留

部份華人因新冠疫情反覆及移民政策收緊等因素，萌生離開美國、返回中國的想法，即將舉行的美國大選將成為部份人去留的風向標。現年三十四歲的李越（化名）表示，自己畢業於新澤西一所研究生院，在當地生活近十年，並購置了物業。他原本有在美國成家立業計劃，但疫情導致美國經濟環境惡化，使他感到未來的機會正減少，現正打算放棄觸手可及的永久居民身份，有關決定將在美國大選後作出。



三十一歲的何波（化名）與妻子二○一三年來到紐約，均畢業於哥倫比亞大學研究生院。何波指，原本就有回中國的打算，但美國對於新冠疫情的控制，以及美國各地出現的對華人的歧視，讓他們感到不安，於是提前回國。



