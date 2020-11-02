﻿涉擾亂立會內務會議﻿ 尹兆堅等七泛民被捕

民主黨立法會議員胡志偉等七名泛民人士，涉嫌在五月八日立法會內會作出擾亂行為，違反《立法會（權力及特權）條例》，昨被警方拘捕，其後獲准保釋，本周四將到法院應訊。警方強調，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。泛民批評當局濫用《特權法》，對付議會內爭議，但建制派則希望拘捕行動能令議會回復秩序。



被捕七人包括民主黨的胡志偉、尹兆堅、黃碧雲、工黨立法會議員張超雄、工黨主席郭永健、人民力量前議員陳志全及議會陣線前議員朱凱廸等。其中朱凱廸涉嫌觸犯《特權法》的「藐視罪」及「干預立法會人員罪」，陳志全、尹兆堅亦涉該兩項罪。胡志偉則觸犯一項「干預罪」，黃碧雲、工黨張超雄分別涉嫌違反「藐視罪」。當時在公眾席抗議的郭永健，亦違反「藐視罪」及「干預罪」。七人陸續獲准保釋，本周四再到東區裁判法院應訊。



批當局濫用《特權法》



警方指，早前接獲立法會秘書處報案，調查後發現涉案七人於五月八日，涉嫌在李慧琼主持的立法會內務委員會會議作出擾亂行為，包括衝擊主席台保安，另有人從高處投下大量紙張等，目前案件仍在調查中，不排除更多人被捕。至於當日亦有建制派議員作出肢體碰撞，警方回應指，會對案件作全盤考慮，不評論哪位議員會被捕。



麥美娟冀議會重回正軌



當日出席會議的工聯會議員麥美娟形容，當時的情況混亂，期間有立法會保安人員受傷，希望警方採取拘捕行動後，議會可回復正常。民主派立法會議員發表聲明批評，《特權法》原意是保護立法會議員，但被政府濫用，相當荒謬，促請當局立即無條件釋放所有民主派人士。尹兆堅及陳志全更形容自己「原告變被告」。



根據《特權法》，任何人干犯「藐視罪」和「干預立法會人員罪」，都可處罰款一萬元及監禁十二個月。



