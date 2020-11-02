半年五宗同類案件 女生遭同窗兜巴星拘四人

童黨欺凌事件再發生，網上近日瘋傳一名穿校服初中女生，遭數名同校女生在梯間掌摑欺凌短片。警方前日拘捕四名女生，其中兩人調查後獲准保釋，餘下兩人仍被扣查，不排除稍後有更多人被捕。警方指事件疑因言語衝突引起，而非借錢問題。今次已是過去半年揭發的第五宗童黨欺凌案。



被欺凌掌摑女生姓黃，十三歲，就讀初中，與襲擊她的女生同就讀旺角一間中學。案中被捕四人分別為兩名同級女生及兩名較高年級女生，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」，調查後其中兩名年齡分別十四及十五歲女童已獲准保釋候查，須於十一月下旬向警方報到，另外兩名被捕女童正被扣留調查。案件警方仍調查中，不排除有更多人被捕。



疑因言語衝突引起



據知，校方對事件感到震驚及痛心，已就事件向家長發信，並啟動危機處理小組跟進，又呼籲同學們勿把相關片段轉傳，以免使受害人造成第二次傷害。校方強調對這類暴力行為絕不容忍，不會姑息，鼓勵同學建立正向價值觀及態度。



近日網上瘋傳一段長約四十秒欺凌片段，片中見紮馬尾女事主在一大廈梯間被數名女生包圍，有人在旁催促說：「快啲啦！」繼而傳出「啪」的一聲，一名女生大力掌摑女事主面頰，事主一直站着，不敢反抗，狀甚可憐。片中夾雜有人爆粗狂罵事主，站在牆邊的事主不斷解釋。其間有人提到借錢等金錢問題。



警方表示，旺角警署於上月三十日接獲一名十三歲女童報案，指她在上月二十九日早上約八時及下午約一時，分別在旺角區一間中學及甘霖街一幢大廈梯間，因言語問題被四名女子以手襲擊。報案人面部、腹部及膝部受傷，其後自行前往廣華醫院求醫。前午警方在旺角及天水圍拘捕四名涉案女童，調查後指事件非涉借錢問題。童黨欺凌事件不時有發生，今次是過去半年內第五宗童黨欺凌事件，其中一宗較嚴重案件，發生在今年六至七月間，閩僑中學一名中學女生，被多名女生聲稱偷竊唇膏，先後被人用唇膏畫花臉頰及摑逾二十巴掌施虐，警方事後拘捕四名介乎十三至十六歲女生。



