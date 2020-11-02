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環亞下月起裁逾百人

2020-11-02 列印
　　繼國泰航空大裁員之後，航空和機場相關服務行業也難逃裁員厄運。環亞機場服務管理集團裁員逾百人，由十二月起遣散部份前線員工。環亞表示，感激和珍惜員工的過去多年的付出，可惜基於疫情持續，與全球旅遊業界一樣，環亞在香港國際機場內的業務需求在過去多月內受直接影響。因此，為確保營運持續性，在無可奈何下十二月起遣散部份前線員工。環亞將根據勞動法例發放代通知金及遣散費予受影響員工，同時會盡力為受影響員工提供輔導或協助。

保就業獲逾1600萬資助

　　航空業在疫情下冰封，政府推出二輪保就業計劃，不少公司申領。根據資料，環亞在保就業計劃下獲約一千六百五十七萬元資助，承諾保就業人數為三百二十一人。

　　消息指，環亞自六月領取保就業資助後，曾以「共渡時艱」為由，要求員工簽署自願減薪一半，為期半年的臨時合約。

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