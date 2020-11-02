萬聖節嚴查酒吧防疫 11店54客違令遭票控

前晚萬聖節，疫情下警方突擊巡查中區及尖沙咀區酒吧等餐飲處所，共有十一間酒吧的負責人涉嫌違反防疫規定遭警方檢控；另有五十四名酒吧顧客違反限聚令被警方發出定額罰款通知書。



萬聖節適逢周末，以及同一個月份出現第二個滿月，即「藍月亮」，不少市民趁疫情下，政府對酒吧等娛樂場所防疫措施有所放寬，可營業至凌晨二時，紛紛結伴外出慶祝及消遣。警方恐疫情下，有市民及營業者對疫情鬆懈，前晚突擊巡查中區及尖沙咀區酒吧等餐飲處所，並採取嚴厲執法行動，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵從防疫規例。



違規一桌多於四人



中區警區聯同相關部門人員前晚八時起，巡查區內二十多間包括酒吧在內的餐飲業務處所。行動期間，人員發現蘭桂坊及卑利街一帶有八間酒吧涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），分別包括桌子之間少於一點五米距離，多於四人同坐一桌，於凌晨二時後仍繼續營業。警方將向該八間酒吧負責人展開檢控程序。一經定罪，最高可被判處罰款五萬元及監禁六個月。同時，有一男三女涉嫌違反「限聚令」，人員向他們發出定額罰款通知書，每人罰款二千元。



另外，尖沙咀警區與相關部門人員前晚十一時起，巡查區內十多間包括酒吧在內的餐飲業務處所。行動中，兩間酒吧涉嫌違反不能一桌多於四人同坐，一間酒吧凌晨二時後仍繼續營業。警方將向涉事三間酒吧負責人展開檢控程序。另外，該三間酒吧內共有五十名顧客涉嫌違反「限聚令」，人員向他們分別發出定額罰款通知書。



