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港星旅遊氣泡 最快月底起行

2020-11-02 列印
　　國際航運停擺多時，港人最快本月終可到訪新加坡。商經局局長邱騰華表示，香港與新加坡原則上達成建立旅遊氣泡的協議，最快本月中起售賣機票、月底成行，政府會在事前一、兩周通知業界，讓旅行社安排具體行程等。

　　他預料，旅遊氣泡實行初期，每日會有最少一班專機往返兩地，及後可以按疫情發展增加航班數目。

　　邱騰華表示，訪港旅客數字跌至谷底，但取消旅遊登記的旅行社數目，與去年相若，形容業界捱到今天已經「很難得」。他強調要恢復通關，才可以讓業界繼續做生意，「任何生意都唔可能依靠納稅人去補貼，作為一個長期嘅支援。」



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