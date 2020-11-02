  • 2020年11月2日 星期一
  • 26º
  • 61%
熱門： 民主派張竹君秦煌欺凌特權法

日報新聞 > 港聞

港大深醫院為居粵港人覆診 盧寵茂：細節料月初公佈

2020-11-02 列印
　　部份常住廣東省的醫管局病人因疫情未能返港覆診。港大深圳醫院院長盧寵茂表示，正與港府商討，補助有關病人到港大深圳醫院覆診，預料計劃細節會在本月初公佈，並很快會落實預約安排。

　　盧寵茂指，計劃只提供已經預約的專科覆診，若患者有診治時發現其他疾病，則不會納入補助範圍。而內地港人亦不能同時接受計劃補助及使用醫療券。

　　他強調，內地生產及製造的藥物品質有保證，而港大深圳醫院的內地醫生經挑選及培訓，會抱持香港的醫療理念，有信心內地醫生水準與香港醫生接近，認為內地港人不應期望覆診時，必定由香港醫生診症。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd