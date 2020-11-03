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風筒灼男友下體 惡女重囚41月

2020-11-03 列印
■法官批被告麥凱晴並無悔意，判入獄三年五個月。
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        初戀變虐打，施虐者被囚。大學一級榮譽畢業男子，兩年前在極速約會中邂逅比自己年長的保險女經紀，譜出姊弟戀。未料兩人因性事及置業爭拗，男方遭女友用風筒灼傷下體，又被滾水淋大腿。女經紀早前被裁定四項有意圖傷人罪成，暫委法官張天雁形容女被告行為殘忍，對男方全無憐憫，形容她毫無悔意，判她入獄三年五個月。

　　張官指，女被告麥凱晴，雖獲家人、朋友求情，形容她品格良好、心地善良，但與她對男受害人作出的殘忍行為不符。事件中，女被告襲擊事主的手法，顯示她毫無憐憫並帶侮辱性，且一次比一次嚴重，令男方心理及生理上都痛楚。女被告在保險業本來前途光明，但本案令她身敗名裂，相信入獄會令她難以接受，惟始終見不到她有悔意。

　　現年三十九歲的女被告麥凱晴，被控於一八年五月至八月在跑馬地某大廈五度襲擊三十二歲男子X，其中四項有意圖傷人罪罪成，另一項襲擊致造成身體傷害罪，則因男方未能指出確實遇襲情況而脫罪。
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