﻿拜登六關鍵州優勢縮窄﻿﻿特朗普法律團隊﻿隨時興訟

全球注視的美國總統大選投票在今天舉行，尋求連任的共和黨總統特朗普與民主黨候選人拜登將上演終極決戰。最新民調顯示，拜登在全國的支持率，繼續穩定領先特朗普八個百分點。但有分析擔憂，拜登在六個關鍵搖擺州份僅以少許優勢領先，或可能重蹈上屆大選民主黨候選人希拉莉的覆轍，贏了全國總票數，卻因輸了選舉人票而落敗。昨天特朗普強調，會與律師一同觀察點票，並準備就緒作法律挑戰。



這次大選，已有九千二百萬名選民透過郵寄或親自前往票站的方式提前投票，打破歷史紀錄。專家估計，這次大選的投票總人數可輕易超越四年前的一億三千八百萬人。同時，據路透社民調，拜登在全國以百分之五十一的支持率，領先特朗普的百分之四十三。



根據美國總統選舉的選舉人團制度，全國設有五百三十八張選舉人票，五十州及華盛頓特區依人口分配選舉人票數，候選人只要在該州贏得普選票，便可全取全州的選舉人票。候選人只有過了二百七十張選舉人票的門檻，才可正式當選。



威斯康辛、密歇根、賓夕凡尼亞、佛羅里達、北卡羅來納與亞利桑那州是今屆大選的六個關鍵搖擺州，六州合計的選舉人票高達一百零一張，對大選結果影響巨大。特朗普二○一六年在這六州以極小差距險勝，有些州甚至贏不到一個百分點，卻全取所有選舉人票。現時拜登在六州的支持度均領先，但領先幅度並不大。有分析擔憂，拜登可能重蹈希拉莉在二○一六年選舉的覆轍，贏得全國總票數，卻輸了選舉人票。



特朗普昨日一連走訪五個關鍵州份拉票，其間他強調，美國時間周二當日即應得出大選結果，形容大選完結後仍然點票並不公平，因各州應在選舉日前點算好郵寄選票。他明言，屆時會有律師團隊一同觀察結果，並準備就緒作法律挑戰。同時，特朗普亦否認有報道指，他會在點票未完成前宣佈獲勝。



白宮封鎖 警衞軍戒備



由於今年的大選呈兩極化趨勢，外界擔憂在大選後或會出現暴動。外電報道指，白宮當地時間周一起已架設「不可攀爬的圍欄」封鎖白宮，同時二百五十名國民警衞軍亦隨時待命。當局表示，萬一發生混亂，即可部署國民警衞軍至首都華盛頓維持秩序。



