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郵遞選票近6000萬 拖慢點票進度

2020-11-03 列印
　　受新冠肺炎疫情影響，今屆美國總統大選已有超過九千三百萬人投票，其中有五千九百多萬是郵寄選票，遠遠多於上屆。由於郵寄選票激增，在一些州份，例如關鍵搖擺州賓夕凡尼亞，可能需要花費數日才能完成點票。

　　賓夕凡尼亞州目前收到的郵寄選票數量約為上屆的十倍，該州至少七個縣已表明要到大選日翌日才可開始點算郵寄選票。州務卿博克瓦爾昨日接受訪問時表示，軍人選票要在一周後才提交，因此選舉日當晚不可能有最終結果。她又預計，賓夕凡尼亞州的絕大多數選票都需花費數日才可點算完。

　　同時，有許多駐扎海外的士兵選擇在關鍵搖擺州佛羅里達註冊登記為選民。根據法例，這些選票最遲可在十一月十三日才送達。

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