﻿海關搗貨櫃載水泥運毒案﻿ ﻿檢三億元冰毒歷來最大宗﻿

海關破獲跨境販毒集團案，在青衣驗貨場檢獲歷來最大宗販運冰毒，關員在由墨西哥經迂迴海路來港，目的地為澳洲，報稱運載水泥的一個貨櫃，檢獲逾五百公斤冰毒，估計市值近三億元。海關相信檢獲冰毒若成功偷運抵澳洲，市值升五倍。



海關港口及海域科總指揮官李德信表示，海關發現載冰毒貨櫃，由墨西哥出發，經南韓及越南，其間曾在越南停留三個月，再運來港，稍後會前往新加坡，目的地澳洲；認為航線迂迴有可疑，人員經風險評估進一步抽查貨櫃檢驗。



海關經檢查發現，貨櫃只有三分之一滿，由於水泥為非高價貨物，業界通常會放滿貨櫃以節省運費，故此舉引起海關懷疑，加上水泥包裝完整一致，重量較聲稱的輕身，個別體積亦比較漲，經X光檢查更發現每包水泥有不同掃描影像。



海關打開後，發現水泥中藏有以紙盒包裝的懷疑冰毒，共二百五十一包，每包重兩公斤，合共逾五百公斤，估計市值約二億九千八百萬元，是歷年來重量及價值最大宗的案件。初步調查顯示，貨櫃於越南停留期間，曾有人取走部份貨物。海關現正與相關海外執法機構合作及交換情報，合力打擊跨境販毒集團，暫時無人被捕。



抵澳後可升值五倍



海關稱，一公斤冰毒在澳洲黑市價值高達六十萬港元，若成功抵達澳洲可升值五倍。海關昨日展示檢獲冰毒時，放在枱面毒品如冰海，並且有兩名持槍關員把守，十分重視。



海關強調有能力及有決心打擊罪案，不擔心香港會成為主要毒品走私地點。另外他亦提醒販毒屬嚴重罪行，一經定罪可獲判終身監禁及罰款五百萬元。



據國際組織報告，冰毒主要來源地為東南亞國家，如緬甸及南美墨西哥。本年首三季海關共檢獲二百四十四公斤冰毒，較去年同期上升二點八倍。



