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九月零售銷貨值跌12.9%

2020-11-03 列印
■衣物、鞋類及有關製品，九月份銷貨值跌近兩成。
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　　疫情重創零售業，令零售銷售連跌二十個月。統計處公佈，今年九月零售業總銷貨價值的臨時估計為二百六十一億元，按年下跌百分之十二點九，跌幅較八月減少零點二個百分點。零售管理協會指市道「旺丁不旺才」，料十二月「保就業計劃」完結後將出現裁員潮。

　　今年首九個月的總銷貨值較去年同期下跌近兩成九，總銷貨量亦大跌三成。在今年九月份，藥物及化妝品的銷貨值跌幅最大，按年跌近四成六；電器等耐用消費品跌近三成九；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌近兩成六；衣物、鞋類及有關製品跌近兩成；百貨公司及超級市場貨品則分別升百分之五點五及三點八。

　　零售管理協會主席謝邱安儀稱，雖然市面上人流增加，但仍是「旺丁不旺才」。她指協會訪問二十多個零售品牌，涉約四萬八千名員工，當中兩成三品牌指下月起會陸續裁員，擔心年底難以避免出現大型裁員潮。

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