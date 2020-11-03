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美股中段升337點

2020-11-03 列印
　　本周美國大選，市場觀望，但由於上周美股調整及超賣，有趁低吸納盤支持，杜指中段報二六八三九點，升三百三十七點；納指則報一○九五三點，升四十二點。滙控美國預託證券價格見三十三點一港元，升零點三港元；騰訊則見六百零三點零二港元，升一點五二港元。
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