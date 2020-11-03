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迪園「奇妙夢想城堡」12．21開幕

2020-11-03 列印
　　香港迪士尼樂園陪伴港人十五年，將於本月二十一日起舉行「十五周年奇妙慶典」，全新的「奇妙夢想城堡」將與大家見面，而聖誕活動亦於同日開始。

　　全新「奇妙夢想城堡」是迪士尼首次於現有的城堡作此龐大的變身。迪士尼將推出「奇妙夢想城堡故事展」，展出工程團隊從設計至完工的過程。而「奇妙夢想城堡導賞之旅」同時於本月二十一推出，遊人可跟隨星級粉絲林嘉欣的聲音導賞，遊走城堡內外。

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