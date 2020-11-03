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陳肇始憂萬聖節聚集　指不宜放寬社交距離

2020-11-03 列印
　　本港昨天新增六宗新冠肺炎個案，當中三宗為本地個案，即前天公佈的梅窩銀礦灣Staycation群組。食衞局局長陳肇始對過去周末萬聖節市民有較多聚集感到非常擔心，表明本港現時不宜再放寬社交距離措施。

　　同時，食環署與警方在過去周末聯合巡查七十八間餐飲業務處所，向九名涉嫌違反防疫規例的負責人展開檢控程序，主要以餐桌之間距離不足及每枱人數超出上限為主，並向六名顧客發出定額罰款通知書。陳肇始指食環署聯同警方已加強執法，若違規情況多，不排除會收緊限制措施。

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