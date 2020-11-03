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房委會「還息不還本」延長半年

2020-11-03 列印
　　疫情下，市民生活負擔重。房委會宣佈，將「還息不還本」安排限時措施延長六個月，延期償還本金期可最遲於二○二一年六月三十日開始。

　　房委會於本年四月向參與財務機構發出信件，同意可以向資助出售單位的按揭人提供「還息不還本」安排，延期償還本金最多十二個月，而按揭貸款的還款期亦可同步獲得延長最多十二個月。　　

         房委會向參與財務機構發出信件，確認並同意現有的限時安排可延長六個月。房委會發言人說，若干參與財務機構早前透過香港銀行公會，要求房委會將現有的限時安排延長六個月至二○二一年九月三十日，以幫助有短期周轉問題的資助出售單位按揭人渡過疫情下困境。

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