四大監管部門約談 AH股煞停掛牌 螞蟻上市撻Q 孖展客慘蝕息

螞蟻科技集團原定於明日同步在上海證券交易所的科創板及香港聯合交易所的主版上市，但上交所昨晚指螞蟻高層被有關部門聯合監管約談，加上螞蟻報告金融科技監管環境有變，故決定暫緩螞蟻在內地上市。其後螞蟻宣佈，暫緩H股在港交所上市。有證券行表示，借孖展抽螞蟻者將要繼續付息。由於今次借孖展空前熱烈，大批股民慘蝕息，血流成河。



螞蟻實際控制人馬雲上月二十八日在上海第二屆「外灘金融峰會」曾發表大膽言論，說：「今天銀行延續的還是當舖思想」、「好的創新不怕監管，但是，怕昨天的方式去監管」等，一度在內地金融圈引起震動。



螞蟻在中港兩地上市前夕，上交所昨晚突然出招，向螞蟻科技集團發公告，指螞蟻實際控制人馬雲、董事長、總經理等人被四大部門聯合監管約談。同時，螞蟻也報告所處的金融科技監管環境發生變化等，或導致螞蟻不符合發行上市條件或者信息披露要求。公告指，根據相關規定並徵詢保薦機構意見，上交所決定暫緩螞蟻上市。



螞蟻其後宣佈，得悉當局通知後決定，暫緩螞蟻A股於上交所科創板上市；同時亦暫緩H股於香港聯合交易所有限公司主板上市。公司將盡快公佈有關暫緩H股上市及退回申請股款詳情。阿里巴巴集團發言人表示，會和螞蟻一起，積極配合和擁抱監管，同時相信螞蟻有能力把工作落實。港交所回應指，已接獲螞蟻決定暫緩在上海及香港上市的通知，但不評論個別上市申請或發行人，強調香港仍是亞洲首屈一指的國際集資市場。



螞蟻來港招股反應熱烈，吸引一百五十五萬人認購，凍結資金逾一萬三千億，打破多項紀錄。暫緩上市的決定，導致股民「血流成河」。耀才集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，螞蟻暫緩H股票上市，有如百威（1876）翻版，螞蟻稍後雖會展開退還本金的安排，但借了孖展的散戶，其間很可能要繼續支付孖展利息。



若有投資者於截止認購日最後一天，以一百萬本金，借入九成孖展、即一千萬元抽螞蟻，孖展息率逾兩厘半至三厘，五日孖展息，便要蝕三千零八十二元至三千六百九十八元。



阿里巴巴在美急挫



昨晚十一時許，港期暫跌一百四十一點，而阿里巴巴在美國跌百分之七，失守三百美元大關。