四大監管部門約談 AH股煞停掛牌 螞蟻上市撻Q 孖展客慘蝕息

螞蟻實際控制人馬雲上月二十八日在上海第二屆「外灘金融峰會」曾發表大膽言論，說：「今天銀行延續的還是當舖思想」、「好的創新不怕監管，但是，怕昨天的方式去監管」等，一度在內地金融圈引起震動。
螞蟻在中港兩地上市前夕，上交所昨晚突然出招，向螞蟻科技集團發公告，指螞蟻實際控制人馬雲、董事長、總經理等人被四大部門聯合監管約談。同時，螞蟻也報告所處的金融科技監管環境發生變化等，或導致螞蟻不符合發行上市條件或者信息披露要求。公告指，根據相關規定並徵詢保薦機構意見，上交所決定暫緩螞蟻上市。
螞蟻其後宣佈，得悉當局通知後決定，暫緩螞蟻A股於上交所科創板上市；同時亦暫緩H股於香港聯合交易所有限公司主板上市。公司將盡快公佈有關暫緩H股上市及退回申請股款詳情。阿里巴巴集團發言人表示，會和螞蟻一起，積極配合和擁抱監管，同時相信螞蟻有能力把工作落實。港交所回應指，已接獲螞蟻決定暫緩在上海及香港上市的通知，但不評論個別上市申請或發行人，強調香港仍是亞洲首屈一指的國際集資市場。
螞蟻來港招股反應熱烈，吸引一百五十五萬人認購，凍結資金逾一萬三千億，打破多項紀錄。暫緩上市的決定，導致股民「血流成河」。耀才集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，螞蟻暫緩H股票上市，有如百威（1876）翻版，螞蟻稍後雖會展開退還本金的安排，但借了孖展的散戶，其間很可能要繼續支付孖展利息。
若有投資者於截止認購日最後一天，以一百萬本金，借入九成孖展、即一千萬元抽螞蟻，孖展息率逾兩厘半至三厘，五日孖展息，便要蝕三千零八十二元至三千六百九十八元。
阿里巴巴在美急挫
昨晚十一時許，港期暫跌一百四十一點，而阿里巴巴在美國跌百分之七，失守三百美元大關。