疑感情生變 友人登門探訪揭命案 內地漢殺妻後跳樓亡四歲子伴屍兩日

旺角發生男子殺妻後畏罪跳樓倫常命案，內地漢早前來港與妻子團聚，惜近日夫婦感情生變，日前家中為妻子慶生後情緒激動，利刀穿心殺妻後棄屍廁所逃去。四歲兒子伴屍兩天後，昨女死者友人登門探訪才揭發命案。警員調查後發現疑兇丈夫殺妻後，前日在附近大廈畏罪跳樓身亡。兩案件警方列謀殺及自殺處理，可憐四歲子一夜間變成「孤兒」，暫由社署照顧。



女死者容美英，二十八歲，台山人，其友人透露，容早年與一名港男結婚，四年前誕下兒子後，夫婦離婚；兩年前她在台山家鄉與青梅竹馬，現年三十二歲的姓游內地男子結緍。容女任職餐廳侍應，母子租住旺角砵蘭街三○一號一個約二百平方呎套房單位，兒子在附近的幼稚園讀中班。



有人曾稱：唔飲咁多點隊冧你



據悉，游年初持雙程證來港與妻團聚，至近日夫婦感情生變，容女更提出分手。上月三十一日萬聖節晚上，為容女生日，友人帶同蛋糕登門與她慶生，其間容一度展示游送給她的「箍煲」手鏈生日禮物。消息稱，游當時在場，感到妻子欲拒收及未有回心轉意，借酒澆愁，容勸丈夫時，有人竟酒後稱：「我唔飲咁多點隊冧你。」當時容及友人以為他只是酒後胡言亂語。



消息又稱，本周日晚夫婦再度為分手問題爭執，容女其間遭丈夫揮利刀狂斬，她負傷躲入廁所時被兇徒追上，頭、手及胸部共中多刀濺血倒廁所死亡。男事主疑殺妻子後，棄下幼子離家，其子疑年幼不懂事，一直在家中伴母屍體。



本周一凌晨一時許，游被人發現在附近長旺道一大廈天台疑畏罪跳樓死亡，但警方當時未能查悉其背景及住址。直至昨午十二時許，容女的友人未能與她聯絡上，登門探訪時揭發女事主昏迷廁內，四歲子竟伴屍兩天，於是報案，警方及救護員到場，發現女事主身中多刀，包括左胸仍插着生果刀，太陽穴及頸部有多處刀傷，證實當場死亡。警方調查後，才證實前日墮樓游男為女死者丈夫，相信他殺妻後畏罪跳樓身亡。法醫官到場初步相信女死者胸口一刀為致命傷，但真正死因有待剖屍確定。警方將兩案列謀殺及自殺處理，女警將未有受傷男童抱返警署，聯絡社署暫時照顧。



